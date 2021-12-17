Арестович: спецоперация на Украине продлится до 2035 года

Советник украинского президента рассказал о сроках конфликта между Киевом и Москвой.

Советник украинского президента Владимира Зеленского, Алексей Арестович пообещал журналистам, что противостояние Украины с Россией продлится как минимум до 2035 года. Эксперт порекомендовал тем, кто не готов "воевать до последнего украинца", как можно быстрее покинуть территорию страны. При этом он не стал комментировать сведения о том, что мужское население военнообязанного возраста из страны власти не выпускают.

Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет. Алексей Арестович, советник президента Украины

По словам аналитика, сейчас Украина становится новым Израилем, но с более крутыми и страшными масштабами. По мнению Арестовича, граждане, которые уже сейчас кричат о том, что не понимают, как им растить детей и жить на Украине, должны выбрать для себя какую-то другую страну. В частности, эксперт напомнил им о теплой Испании.

Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение.

Фото и видео: YouTube / Alexey Arestovych

