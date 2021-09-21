Советник Зеленского в ТГ-канале рассказал о том, что Киев получит тяжелые виды вооружения.

Советник президента Украины Владимира Зеленского Арестович утверждает, что Запад предоставил Киеву тяжелое вооружение. Соответствующее заявление эксперт сделал в собственном Telegram-канале. Он заявил подписчикам о том, что "победа близко". В ролике Алексей Арестович позирует перед видеокамерой в компании манекена-персонажа киновселенной "Звездных войн" Дарта Вейдера.

Напомним, что еще шестого апреля 2022 года американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил прессе, что Вашингтон предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 100 млн долларов, а также отправит противотанковые системы. Он заметил, что на каждый российский танк Киев будет иметь на вооружении по десять ПТРК.

Ранее Арестович рассказал о возможных планах Кремля снова пойти на Киев.

​Арестович о возможных планах Кремля снова пойти на Киев.

Фото и видео: YouTube / Україна 24