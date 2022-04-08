​Арестович о возможных планах Кремля снова пойти на Киев

На Украине объяснили, что Россия не станет во второй раз атаковать украинскую столицу.

​Советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о возможных планах Кремля снова пойти на Киев. При этом Украина считает маловероятной вторую попытку российской армии штурмовать столицу соседнего государства. По мнению эксперта, такое наступление стало бы для Москвы "идиотическим". Соответствующее заявление он сделал в эфире местного телеканала "Украина 24".

Арестович заметил в интервью, что российский президент Владимир Путин может ставить в войне с Украиной разные безумные планы и задачи. Однако, как показывают 40 дней проведения специальной военной операции на Украине, "немногие из них" российские войска способны выполнить.

Попыка взять Киев второй раз - это безумные планы, которые неосуществимы… Для этого нужна группировка как минимум такая же. А где ее взять, непонятно...Если они отдадут такой приказ, они кончатся гораздо раньше, чем успеют дойти до Киева. Я, конечно, невысокого мнения о путинских стратегиях, но такого ....даже они не допустят. Алексей Арестович, советник президента Украины

По мнению аналитика, первая попытка похода Вооруженных сил России на Киев обернулась для Москвы сокрушительным поражением и тяжелейшими потерями. По слова Арестовича, сейчас армия Украины еще больше готова к обороне столицы, а российские представители, скорее всего, обратят свое внимание на наступление по восточному и южному направлению. Арестович предупредил о существующей угрозе ракетных ударов во многих населенных пунктах, включая и западную часть страны.

Арестович признал, что Россия наносит удары лишь по военным объектам.

Фото и видео: YouTube / Україна 24