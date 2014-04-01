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Арестович признал, что Россия наносит удары лишь по военным объектам

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По словам эксперта, нет смысла тратить больше средства и крылатые ракеты на удар по конкретным "неугодным" людям.

Советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Россия наносит удары лишь по военным объектам и боевой инфраструктуре на территории соседнего государства. Чиновник заметил, что гражданские объекты повреждаются за счет работы местных противовоздушных систем обороны.

Нет никакого смысла тратить ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы убить депутата или журналиста.

Алексей Арестович, украинский чиновник

Ранее Алексей Арестович говорил о том, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины. 

Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России.

Фото и видео: Telegram / Ura.ru

Теги: алексей арестович, военная инфраструктура, пво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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