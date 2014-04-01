По словам эксперта, нет смысла тратить больше средства и крылатые ракеты на удар по конкретным "неугодным" людям.

Советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Россия наносит удары лишь по военным объектам и боевой инфраструктуре на территории соседнего государства. Чиновник заметил, что гражданские объекты повреждаются за счет работы местных противовоздушных систем обороны.

Нет никакого смысла тратить ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы убить депутата или журналиста. Алексей Арестович, украинский чиновник

Ранее Алексей Арестович говорил о том, что Россия практически уничтожила военную промышленность Украины.

Прилепин заявил, что вся Украина должна войти в состав России.

Фото и видео: Telegram / Ura.ru