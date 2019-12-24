Арестованного боксера Кушиташвили навсегда отстранили от российской сборной

Решение принял генеральный секретарь Федерации бокса России.

Арестованного по делу о хранении наркотиков боксера Георгия Кушиташвили пожизненно дисквалифицировали из российской сборной. Об этом сообщил Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В Федерации решили наказать боксера по всей строгости. По их мнению, спортсмен напротив должен бороться против наркотиков и давать положительный пример молодежи. Также в Федерации намерены провести тотальную проверку всех спортсменов и тренеров после инцидента. Проверкой займется независимая лаборатория, после чего руководство примет соответствующие решения.

Кушиташвили, задержанный со своим другом после нападения на сотрудника Росгвардии, обвиняется в хранении наркотиков. В ходе судебной медэкспертизы в его организме также обнаружили кокаин. На данный момент спортсмен отправлен под арест до апреля.

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Видео: AIBA Boxing / YouTube