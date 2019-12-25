Apple выпустила iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8

Релиз состоялся в один день.

Apple выпустила публичные версии ОС для смартфонов, планшетов и умных часов. Информация об этом появилась на сайте компании. Релиз iOS 15, iPadOS 15 и watchOS 8 состоялся в один день.

Пользователям для обновления системы необходимо зайти в настройки. Девайсы несколько раз перезапустятся в ходе обновления.

Как ранее сообщала компания, iOS 15 будет доступна на смартфонах, которые получили поддержку iOS 14. В новой версии разработчики обновили дизайн, режим Focus,а также переделали систему уведомлений.

Ранее мы писали, что Мишустин заявил о создании института IT омбудсмена.

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