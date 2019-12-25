Apple согласилась предустанавливать на гаджеты российские приложения

Компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке на свои устройства приложений от российских разработчиков. Об этом сообщили "Ведомости".
С 1 апреля при первом включении гаджета пользователю будет предложено установить программы из утвержденного правительством РФ списка. От них при желании можно будет отказаться.
При этом в Минцифры заявили, что не заинтересованы в том, чтобы программы из разрешенного перечня занимали доминирующее положение.
В декабре 2020 года в России приняли закон, запрещающий продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского софта.
Ранее Apple выпустила обновления iOS 14.4.1 и iPadOS 14.4.1 со срочным исправлением.
Фото: pixabay
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