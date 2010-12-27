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Apple признала пятый iPhone устаревшей моделью
Сегодня, 11:26
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Rybka123
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Apple признала пятый iPhone устаревшей моделью

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В комании больше не будет ремонтировать модель и осуществлять их гарантийное обслуживание и поддержку

Apple официциально признала iPhone 5 устаревшей моделью и отказалась проводить гарантийный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В США iPhone 5 считается устаревшим, в других странах его классифицируют как "вышедший из эксплуатации". В эту категорию попадают устройства, снятые с производства более 5 лет назад
говорится в заявлении пресс-службы

iPhone 5 поступил на рынок в 2012 году. Смартфон стал первым телефоном с дисплеем 4 дюйма. 

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Фото: pixabay.com 

Теги: apple , iphone
Категории: Лента новостей Мировые новости

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