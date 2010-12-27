В России стартовали продажи бюджетного iPhone XR

Минимальная стоимость смартфона составляет 65 тысяч рублей.

В пятницу, 26 октября, в России стартовали продажи нового "яблочного" смартфона - iPhone XR. Предзаказ новинки начался неделю назад и уже превысил заказы на недавно вышедшие iPhone XS и XS Max. Ретейлоры отметили, что спрос на товар обязательно увеличится, как только пользователи ознакомятся с ним вживую. В данный момент большим спросом пользуется черный iPhone XR на 128 гигабайт.



Напомним, что новая модель компании Apple доступна в в белом, черном, синем, желтом, коралловом или красном цвете с тремя вариантами памяти на 64, 128 и 256 гигабайт. Гаджет имеет дисплей Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма, оснащен фронтальной камерой TrueDepth, технологией распознавания лиц Face ID и шестиядерным процессором A12 Bionic 7 нм. Минимальная стоимость смартфона составляет 65 тысяч рублей.

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