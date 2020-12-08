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В России начались продажи AirPods 3
Сегодня, 14:15
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В России начались продажи AirPods 3

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Приобрести наушники можно с 26 октября.

В интернет-магазине Apple и у партнеров компании россияне теперь смогут купить новые наушники AirPods 3. Продажи стартовали с 26 октября.

Стоимость наушников составляет 16 тыс. 490 рублей. Отмечается, что покупке AirPods 3 потребителям будет предложено полгода подписки на сервис Apple Music в подарок.

Согласно информации на сайте, наушники компания доставит в начале или середине ноября при покупке на старте продаж.  

AirPods третьего поколения получили новый дизайн в стиле AirPods Pro, защиту от влаги, а также поддержку магнитной зарядки MagSafe.

Ранее мы писали, что Telegram запустит сервис рекламных сообщений. Реклама затронет только большие каналы. 

Фото: pixabay 

Теги: airpods 3, наушники apple, старт продаж
Категории: Новости России, Лента новостей,

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