В России начались продажи AirPods 3

Приобрести наушники можно с 26 октября.

В интернет-магазине Apple и у партнеров компании россияне теперь смогут купить новые наушники AirPods 3. Продажи стартовали с 26 октября.

Стоимость наушников составляет 16 тыс. 490 рублей. Отмечается, что покупке AirPods 3 потребителям будет предложено полгода подписки на сервис Apple Music в подарок.

Согласно информации на сайте, наушники компания доставит в начале или середине ноября при покупке на старте продаж.

AirPods третьего поколения получили новый дизайн в стиле AirPods Pro, защиту от влаги, а также поддержку магнитной зарядки MagSafe.

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