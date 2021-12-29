Apple превратит iPhone в платежный терминал

Предполагается, что новая функция станет доступна весной 2022 года.

Компания Apple в 2022 году планирует постепенный запуск опции для предпринимателей. Новая функция позволяет принимать бесконтактную оплату при помощи iPhone. Информация об этом появилась на сайте компании.

Отмечается, что уже этой весной функцией смогут воспользоваться ряд юрлиц. В этом году начнут работать и другие платежные платформы. Новая функция получила название Tap to Pay.

При этом в сообщении отмечается, что данной опцией смогут воспользоваться клиенты из США. Про пользователей из других стран ничего не сообщается.

Функция будет поддерживаться на iPhone XS и более поздних версиях смартфона.

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