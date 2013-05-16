Apple представила новую версию AirPods

Продажи в России стартуют 26 октября.

Apple представила беспроводные наушники AirPods нового поколения. Об этом сообщается на сайте компании.

Наушники получили новую форму и кейс, AirPods имеют защиту от воды, адаптивный эквалайзер, меняющий звучание в зависимости от контента. От заряда наушники работают шесть часов, с кейсом показатель увеличивается до 30 часов. Стоимость AirPods составляет 16 490 рублей. Продажи в России стартуют 26 октября.

Оригинальные AirPods были представлены в 2016 году.

Спрос на iPhone 13 в России оказался вдвое выше, чем на iPhone 12 в прошлом году.

Видео: Telegram/SHOT