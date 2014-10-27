Apple представила новую iOS 16

Новая ОС будет доступна пользователям осенью 2022 года.

Компания Apple представила новую операционную систему iOS 16 на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022.

Новая ОС представила обновленный экран блокировки. Пользователи устройств Apple смогут выбирать дизайн часов, цветовую гамму главного экрана и новые анимированные виджеты. Уведомления в iOS 16 будут "выплывать" в нижней части экрана. Также в новой ОС появятся "живые" push-уведомления, которые позволят следить за разными процессами в режиме реального времени.

Бета-версия iOS 16 уже доступна разработчикам. Основной релиз состоится осенью 2022 года. Новая ОС будет доступна владельцам iPhone 8 и смартфонам новее.

Ранее мы сообщали, что за год продажи подержанных гаджетов в Петербурге выросли на 25%.

Фото: YouTube / Apple