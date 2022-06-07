Apple представила новый процессор M2

Он стал на 18% быстрее, чем чип предыдущего поколения.

Компания Apple представила новый компьютерный процессор M2 на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022.

Процессор стал на 18% быстрее, чем чип предыдущего поколения. Его пропускная способность составляет 100 ГБ/сек. Встроенный в M2 графический процессор состоит из десяти ядер. Также новинку оснастили усовершенствованным блоком для обеспечения безопасности.

M2 появится в обновленной версии MacBook Air и MacBook Pro. Продажи устройств на новом процессоре стартуют в июле 2022 года.

Ранее Apple представила новую iOS 16.

Видео: YouTube / Apple