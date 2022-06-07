Apple представила новый процессор M2

Компания Apple представила новый компьютерный процессор M2 на ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2022.
Процессор стал на 18% быстрее, чем чип предыдущего поколения. Его пропускная способность составляет 100 ГБ/сек. Встроенный в M2 графический процессор состоит из десяти ядер. Также новинку оснастили усовершенствованным блоком для обеспечения безопасности.
M2 появится в обновленной версии MacBook Air и MacBook Pro. Продажи устройств на новом процессоре стартуют в июле 2022 года.
Ранее Apple представила новую iOS 16.
Видео: YouTube / Apple
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