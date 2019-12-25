Apple представила новый iMac с 10-ядерным процессором

Цена от 169 990 рублей.

Apple представил новый iMac с дисплеем разрешением 5120×2880 пикселей и поддержкой функции True Tone, меняющей оттенки в разных условиях освещения для естественной передачи цветов.

iMac оснащен процессором Intel Core десятого поколения, оперативной памяти может быть от 8 ГБ до 128 ГБ. Младшая версия оснащена SSD объёмом 256 ГБ, средняя – от 512 Гб до 2 Тб, старшая – от 512 Гб до 8 Тб.

Графическая подсистема старшей версии представлена картами Radeon Pro 5500 XT, Pro 5700 либо Pro 5700 XT. В Две младшие конфигурации доступны лишь с Radeon Pro 5300 с 4 ГБ памяти.

Три готовых конфигурации оценены в 169 990 рублей, 189 990 рублей и 219 990 рублей. Самый дорогой обновлённый iMac обойдется в 869 990 рублей.

Ранее Apple запатентовала замену традиционному сенсорному экрану.

Фото: Apple