Apple представила новые компьютеры iMac

Компания показала аудитории свою новинку.

Технологическая компания Apple презентовала в социальных сетях новые компьютеры iMac с чипом М4 и поддержкой искусственного интеллекта Apple Intelligence. В официальном пресс-релизе упоминается о том, что гаджет будет собран в ультратонком корпусе. Благодаря чипу устройство будет в 1,7 раза быстрее в повседневной работе и в 2,1 раза быстрее в сложных рабочих процессах. Под последними, например, идет речь о редактировании снимков и гейминге. Характеристики сравнивались с возможностями версии iMac с чипом M1

Известно, что новый iMac будет оснащен 12-мегапиксельной камерой с функцией Desk View. Она позволяет показать лицо пользователя и его рабочее место сверху. Также компьютер оснащен четырьмя разъемами Thunderbolt 4 и USB-C. Apple Intelligence для пользователей окажется доступен в операционной системе macOS Sequoia 15.1. С помощью таких инструментов как Writing Tools на основе ИИ клиенты смогут улучшать свои тексты, переписывая, вычитывая и обобщая заметки. Дополнительно разработчики обновили версию Siri. Теперь пользователи смогут плавно переходить от устного к печатному запросу для того, чтобы ускорить выполнение поставленных задач. Свежие функции у Apple Intelligence будут доступны с декабря.

Напомним, что стоимость iMac начинается от 1 299 долларов. В 28 странах и регионах, включая США, предварительные заказы открываются с 28 октября. Реальные продажи стартуют с 8 ноября. Купить компьютер можно будет в семи оттенках - желтом, зеленом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синим и серебряном.

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Фото и видео: YouTube / Apple