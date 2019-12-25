Apple хочет изменить дизайн новых смартфонов

Новые модели планируется представить осенью.

Корпорация Apple намерена внести изменения в дизайн своих смартфонов. Новые модели планируется представить осенью. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Из-за пандемии коронавируса презентация новых смартфонов может состояться не в сентябре, как это происходило раньше, а на несколько недель позже. Введенный многими странами режим самоизоляции привел к падению спроса на гаджеты и нарушению цепочки поставок, в том числе из Китая, где находится несколько заводов Apple.

Тем не менее, корпорация намерена выпустить до конца года два топовых смартфона. Они станут наследниками iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Кроме того, в продаже появятся две более доступные модели с меньшим набором функций. Все устройства будут поддерживать связь 5G.

Новые модели получат обновленный дизайн – он будет напоминать планшет iPad Pro 2018 года. В частности, экран лишится закругленных краев и станет плоским. Размер дисплея увеличится с 6,5 дюймов, насколько именно, пока неизвестно. Все модели получат улучшенные процессоры и возможность для работы с приложениями дополненной реальности.

Ранее мы писали, что Apple TV+ открывает фильмы и сериалы для бесплатного просмотра.

Фото: pixabay.com