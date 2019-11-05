Apple предупредила об отключении интернета на старых iPhone

Это произойдет, если владельцы гаджетов не установят новейшее ПО.

Владельцы старых моделей iPhone и iPad столкнутся с трудностями в работе гаджетов, если не установят новейшее ПО. Об этом сообщается на официальном сайте компании Apple.

Речь идет о смартфонах и планшетах, которые были выпущены до 2012 года. Система даст сбой в приложениях, которые напрямую зависят от точности даты и времени. В частности, владельцы гаджетов могут потерять доступ к App Store, iCloud, электронной почте, интернет-браузеру и навигации. По словам представителей Apple, это связано с проблемой переноса времени GPS, которая появилась в апреле этого года.

Владельцы устаревших устройств должны были обновиться до 3 ноября. Если же они не успели этого сделать, то им нужно создать резервную копию данных и восстановить их с помощью Mac или компьютера с Windows. Старые модели должны иметь последние версии прошивки iOS: 10.3.4 и 9.3.6, в зависимости от типа устройств.

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Видео: YouTube / Apple User, Алло