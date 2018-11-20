Эксперты рассказали, как выявить слежку за смартфоном

Информацию о владельцах собирает большинство приложений на смартфонах.

Специалисты из "Лаборатории Касперского" рассказали, как выявить слежку за смартфоном. Эксперты заявили, что информацию о владельцах собирает большинство современных приложений, однако пугаться этого не стоит. Такие действия необходимы разработчикам, и о них предупреждают. Однако не все приложения такие. Некоторые собирают данные незаконно и тайно, и от них есть защита.

По словам экспертов, для начала можно воспользоваться рядом сервисов, например AppCensus, которые покажут, куда уходят данные владельца смартфона. Кроме того, они позволят определить трафик и выяснить, собирается ли информация вообще.

С этой задачей также может справиться Exodus Privacy. Эта программа контролирует другие приложения на устройстве и запрещает им получить ненужный доступ к определенным функциям.

Подобный нелегальный сбор информации зачастую связан с трекингами рекламы. Они передаются по рекламным сетям для более эффективного продвижения той или иной продукции. Однако при правильном поведении владелец смартфона может избежать вмешательства в личную информацию.

Ранее мы писали, что в России стартовали продажи складного Samsung Galaxy Fold.

Фото: pixabay.com