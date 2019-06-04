Apple официально представила iOS 13 с темным режимом

На официальном сайте Apple представлена обновленная версия iOS с режимом Dark Mode.

Компания Apple официально представила обновленную версию iOS с темным режимом.

Компания Apple на своем сайте представила iOS 13 с режимом Dark Mode. Обновление было представлено во время ежегодной конференции для разработчиков WWDC. "Темный режим" позволяет сэкономить заряд батареи и улучшить видимость на дисплеях. Обновления для ОС будут на 60% меньше по объему, а загрузка приложений в два раза будет происходить быстрее.

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Видео: Apple