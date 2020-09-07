Apple назовет дату презентации iPhone 12 на этой неделе

При этом в продаже появятся не все смартфоны сразу.

Компания Apple может представить новые iPad и Apple Watch уже во вторник, 8 сентября. Об этом сообщил портал Gizmochina.com со ссылкой на инсайдера Йона Проссера.

Также на этой неделе компания должна сообщить точную дату презентации нового iPhone 12. При этом в продаже появятся не все смартфоны сразу, iPhone 12 может появиться в октябре, а вот 12 Pro и 12 Pro Max поступят в продажу не раньше ноября.

Ранее Apple сообщала о том, что "смартфоны задержатся на несколько недель.

Стало известно, что IPhone 12 Pro появится в новом тёмно-синем цвете.

Видео: YouTube/ You Tech