Apple хочет поскорее выпустить новый iPhone 9

Компания теряет рынок.

Компания Apple, несмотря не огромную прибыль с продажи смартфонов, теряет рынок. Компанию постепенно вытесняют Китай и Корея. Об этом сообщил ToDay News Ufa со ссылкой на аналитиков.

Специалисты считают, что Apple нужно выпускать новинку каждые полгода, чтобы быть наравне с конкурентами. Именно поэтому компания хочет как можно скорее выпустить на рынок бюджетный смартфон – iPhone SE 2 или iPhone 9.

Смартфон уже прошел тестирование, а у Apple подбирает время для презентации. Аппарат планируют выпустить в корпусе iPhone 8, стоить смартфон будет около 399 долларов.

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