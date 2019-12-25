Apple блокирует iPhone, украденные во время протестов в США

Также устройства отслеживаются.

Компания Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые украли из магазинов компании во время протестов в США. Об этом сообщил телеканал CNN.

В соцсетях начали появляться скриншоты с сообщениями от Apple, которые приходят на украденные телефоны. Компания уведомляет, что телефон заблокирован и отслеживается, смартфон просят вернуть добровольно по адресу, который также указан в сообщении.

Фирменные магазины в США только недавно начали открывать после закрытия из-за пандемии коронавируса. Магазины в Нью-Йорке, Филадельфии и Вашингтоне уже сообщали о вандализме и кражах.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. Недавно Белый дом признал проблему расизма в США.

Фото: Piter.TV