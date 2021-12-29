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Антитела после коронавируса могут атаковать здоровые клетки
Сегодня, 9:10
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Антитела после коронавируса могут атаковать здоровые клетки

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Это может сильно вредить организму.

Специалисты из Института сердца в Лос-Анджелесе провели исследование и пришли к выводу, что появляющиеся после заболевания коронавирусом антитела могут по ошибке атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Статья была опубликована в журнале Journal of Translational Medicine.

Исследование показало, что титры антител вырастют через несколько месяцев после перенесенного заболевания. Проблема в том, что они могут работать неправильно и этим организму только вредить.

В статье говорится, что у 177 медработников, перенесших коронавирус до вакцинации, стойкие антитела выявили в течение полугода. Эти антитела могли вызывать хронические воспаления, повреждения суставов, а также кожи и нервной системы.

Ранее мы писали, что в 2022 году коронавирус может перейти в режим сезонного гриппа. 

Фото: pixabay 

Теги: осложнения после коронавируса, пандемия коронавируса
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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