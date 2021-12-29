Президент РАН Сергеев заявил, что в 2022 году коронавирус перейдет в режим сезонного гриппа

Он считает, что ситуация с COVID-19 похожа на эпидемию гонконгского гриппа в 1960-х годах.

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что в 2022 году пандемия коронавируса перейдет в режим сезонной эпидемии гриппа. Об этом пишет ТАСС.

Сергеев считает, что ситуация с COVID-19 похожа на эпидемию гонконгского гриппа в 1960-х годах. Он сказал, что эпидемию удалось остановить благодаря вакцинам и лекарствам, несмотря на большое количество тяжело больных.

Сергеев подчеркнул, что возможно будет войти в режим восприятия коронавируса как гриппа при помощи надежных протоколов по применению лекарств. Однако, по словам эксперта, смертность будет увеличиваться при низком уровне вакцинирования населения.

Это наше упущение — и граждан, и науки, и власти — в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от ковида — невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность. Александр Сергеев, президент РАН

Ранее мы писали, что в Петербурге коллективного иммунитета недостаточно для победы над "омикроном".

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