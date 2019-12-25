Минск подтвердил планы переговоров с российской стороной. Встреча состоится в ближайшее время.

Россия обсудит с Белоруссией перенаправление нефтепотоков. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Россия подготовит предложения по поставкам белорусского сырья через российские порты. У республики будет возможность поставлять порядка 3-4 млн тонн.

Что касается переброски нефтепродуктов, могу подтвердить, что такая работа запланирована. В ближайшее время ожидаются встречи и необходимые контакты. - Александр Тищенко, пресс-секретарь "Белнефтехима"

Накануне министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия создаст предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты.

В пятницу, 28 августа Александр Лукашенко дал обещание Вильнюсу показать "что такое санкции". Он дал поручение правительству переориентировать торговые потоки из портов Литвы в Россию.

Ранее мы сообщили, что в Белоруссии анонсировали большое интервью с Лукашенко.