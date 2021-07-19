Аномальный ливень спровоцировал потоп в Киеве

Из-за угрозы подтоплений закрыли две станции метро.

В столицу Украины пришли обильные дожди, вследствие чего улицы города и метро оказались частично затопленными. Об этом информирует пресс-служба государственной администрации Киева.

Непогода обрушилась на украинскую столицу около полудня 19 июля. Вследствие ливней автомобили и общественный транспорт оказалась в воде, что привело к пробкам на автодорогах. Кроме того, из-за угрозы подтопления закрыли станции метро "Берестейская" и "Академгородок", они не работают на вход и выход.

Согласно данным метеорологов, такие погодные условия сохранятся в Киеве до конца дня. Ожидаются грозы со шквалистым ветром до 15-20 м/с.

Ранее ливни привели к подтоплениям в нескольких регионах Австрии. Из-за непогоды оказались разрушенными автомобильные дороги. Власти призвали людей оставаться дома и не пользоваться подвалами и подземными гаражами.

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