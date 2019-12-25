В WhatsApp появились анимированные стикеры

Нововведение доступно в бета-версии для Android 2.20.194.7 и для iOS 2.20.70.26.

Команда WhatsApp добавила в мессенджер анимированные стикеры. Они доступны для пользователей бета-версии для Android 2.20.194.7 и для iOS 2.20.70.26. Об этом пишет портал WABetaInfo.

Новая функция состоит из трех частей. Пользователи мессенджера могут посмотреть и сохранить стикеры для дальнейшей отправки. Также можно импортировать их от сторонних авторов и загружать дефолтные наборы из WhatsApp Store. В настоящее время предоставлен доступ только к первой возможности.

Бета-версия также пока не может зацикливать анимированные стикеры. В случае получения сообщения адресат автоматически активирует возможность просмотра, сохранения, отправки, пересылки и добавления в "Избранные".

Ранее мы писали, что в WhatsApp появятся электронные платежи.

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