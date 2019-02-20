Ани Лорак оголилась ради исполнения песни "Сумасшедшая"

Певица выложила в Instagram видео с выступления.

Пользователей интернета смутило видео, которое недавно выложила в свой Instagram певица Ани Лорак. Поклонникам не понравилось, во что была одета артистка на сцене.

Напомним, что сейчас Ани находится на гастролях со своим шоу DIVA. На днях она дала очередной концерт в Ессентуках. Для исполнения песни "Сумасшедшая" певица выбрала достаточно откровенный наряд. На записи видно, что Лорак вышла на сцену в фиолетовом боди с декольте. Реакция поклонников на столь смелый костюм оказалась неоднозначной. Одни посчитали, что наряд певицы чересчур откровенный, другие заступились за нее, сказав, что внешний вид артистки соответствует песне "Сумасшедшая", которая о лете и солнце.

Ранее мы писали, что оголенную грудь Ники Минаж увидела 50-тысячная толпа.

Видео: Instagram / anilorak