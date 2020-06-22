У Билана отняли победу на "Евровидении-2008"

На альтернативном голосовании зрители присудили первое место украинской певице Ани Лорак.

В этом году организаторы "Евровидения" отменили конкурс из-за пандемии коронавируса. Вместо него состоялся специальный концерт Europe Shine a Light ("Европа зажигает огни"). Также на YouTube запустили развлекательное шоу #EurovisionAgain. Зрителям вновь дали возможность проголосовать за выступления артистов прошлых лет. Результаты оказались неожиданными.

К слову, в 2008 году победу на конкурсе одержал певец из России Дима Билан. Его песня Believe me набрала 272 балла в финале. Артист показал зрителям зрелищный номер с участием фигуриста Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона.

В этом году на альтернативном голосовании зрители решили отдать свое предпочтение украинской певице Ани Лорак. Музыкальный продюсер Димы Билана Яна Рудковская в комментарии телеканалу "360" возмутилась результатами голосования. Она заявила, что у российского певца был шикарный номер, который повторить невозможно. По мнению Рудковской, победа Билана на "Евровидении" в Белграде была беспрецедентной, а выступление – ярким и запоминающимся.

Также результаты голосования прокомментировала новоиспеченная "победительница" конкурса Ани Лорак. Певица приятно удивилась выбором зрителей и поблагодарила всех своих поколонников.

Ранее были названы даты проведения "Евровидения" в 2021 году.

Фото, видео: Instagram / anilorak