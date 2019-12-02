Ани Лорак расплакалась во время выступления в Киеве

Поклонники тепло встретили артистку и после ее выступления аплодировали ей, стоя.

Певица Ани Лорак расплакалась во время своего выступления в Киеве. Поклонники тепло встретили артистку, которая приехала на Украину для съемок новогоднего шоу "Главная елка страны".

Концерт прошел в здании Национальной оперы Украины. Во время своего выступления Лорак сменила два наряда. Она выбрала для выхода на сцену черное блестящее платье с соблазнительным вырезом, а также зеленую блузку с широкими плечами и высокие шорты.

Певица исполнила для зрителей хиты "Я бы летала" и "Мы нарушаем", которые входят в новый альбом "За мечтой". Зал аплодировал артистке, стоя, на протяжении нескольких минут.

Ани Лорак сквозь слезы поблагодарила своих поклонников и поздравила их с наступающим Новым годом. Также в концерте приняли участие Светлана Лобода, Таисия Повалий и София Ротару. К слову, Ротару тоже покинула сцену под бурные овации.

Ранее мы писали, что Данко предложил судить организаторов концертов Ротару в России.

Видео: Instagram / anilorak