Артист исполнил свой хит "На сиреневой луне" на вечеринке в одном из караоке-баров.

Звезда 90-х гг. Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике. Артист исполнил свой хит "На сиреневой луне" на вечеринке в одном из караоке-баров. Ролик с участием Губина опубликовал певец из шоу "Голос" Илья Бардо в Instagram.

Бардо написал, что годы работы на эстраде берут свое, "как не крути". Он отметил, что Губин – скромный, добрый, совершенно простой и порядочный человек.

"Сегодня познакомился с Андреем Губиным! […] Глубокое уважение к этому артисту!", - заявил участник шоу "Голос".

Выступление Андрея Губина с восторгом оценили фанаты. "До сих пор слушаю его песни, а на концерт бы не то что бы пошла, побежала", - написала одна из поклонниц творчества певца (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

В декабре прошлого года появились слухи, что Андрей Губин хочет вернуться на сцену. Однако сам певец эту информацию не подтвердил.

В период затворничества музыкант жил на авторские отчисления. Большую часть времени он проводил в московской квартире, часто ездил на родину, в Уфу, и в Таиланд.

Губин является автором и исполнителем таких известных песен, как "Мальчик-бродяга", "Лиза" и др. Последний его альбом вышел в 2002 году. После этого артист буквально пропал. Позже стало известно, что у него проблемы со здоровьем. Сам Губин рассказывал, что страдает от заболевания нервной системы, из-за которого испытывает постоянные лицевые боли.

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Видео: Instagram / bardoofficial