Вышла короткометражка об операторе, снимавшем бои за Сталинград

Фильм посвящен фронтовому оператору Валентину Орлянкину.

В сети появился короткометражный фильм, посвященный фронтовому оператору Валентину Орлянкину. Ролик опубликован на YouTube-канале Кино-театр.Ру в рамках проекта "Как снимали войну".

Среди людей, которые снимали сражения за Сталинград, Орлянкин считался лучшим оператором. Фронтовик занимался альпинизмом до войны. Этот навык позволил ему снимать военные действия из таких точек, куда, казалось бы, невозможно было добраться.

По словам авторов фильма, Валентин Орлянкин отличался "дерзким бесстрашием". В конце 1942 года он был серьезно контужен, когда снимал с танка, идущего на таран вражеского дзота.

Орлянкин смог пробраться в "дом Павлова", окруженный немцами, и снять его защитников (во время Сталинградской битвы дом 58 дней обороняла группа советских солдатов).

Стоит отметить, что эта короткометражка рассказывает не только о подвиге фронтового оператора, но и о роли операторской работы для людей в целом. Часто кинокамера устанавливала связь между фронтом и домами героев съемки.

Проект "Как снимали войну" был создан Гильдией неигрового кино и телевидения в сотрудничестве с порталом Кино-Театр.Ру. В рамках проекта планируется создать 20 короткометражных фильмов, 12 из них будут посвящены ведущим фронтовым операторам, остальные расскажут о работе кинохроники в военное время.

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Видео: YouTube / Кино-Театр.Ру