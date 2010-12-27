Аршавин отказался прописать свою младшую дочь в петербургской квартире

Девочка не может пойти в детский сад, так как не имеет регистрации в Петербурге.

Двухлетняя дочь Андрея и Алисы Аршавиных не может пойти в детский сад из-за того, что родной отец отказался прописать ее в своей квартире в Петербурге. Об этом пишет Starhit.

Уточняется, что девочка не имеет прописки в городе на Неве. Ситуацию усугубляет то, что после развода бывшей жене спортсмена ничего не достанется. Сама Алиса не может прописать дочку в квартире площадью в 37 квадратных метров, так как в ней уже проживают несколько человек.

Напомним, Аршавину запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам. Спортсмен не давал денег на содержание младшей дочери в течение четырех месяцев. За это время у него накопилась задолженность в размере одного миллиона рублей.

Ранее мы писали, что Кержаков задолжал более 15 млн рублей по алиментам.

Фото: Instagram / andrey.arshavin10