Андреева распечатает и поставит в рамку комплимент от Маррея

Россиянка оценила мнение британского теннисиста о ее игре на Australian Open в 2024 году.

Российская спортсменка Мирра Андреева рассказала, что намерена распечатать и поставить в рамку комплимент, который ей сделала бывшая первая ракетка мира, британский представитель Энди Маррей. Иностранец оценил игру 16-летней девушки во время матча, проводимого в рамках Открытого чемпионата Австралии в городе Мельбурне. Ранее спортсменка признавалась в интервью, что в восторге от Маррея. После этого британец неоднократно желал успехов коллеге на предстоящих турнирах и говорил лестные вещи об уровне ее подготовки.

Честно говоря, я не думала, что он посмотрит матч, а потом еще и напишет твит, что-то прокомментирует. Я распечатаю этот пост, помещу в рамку, буду носить его повсюду с собой. Может быть, повешу на стену, чтобы видеть каждый день. Мирра Андреева, теннисистка

Мария Тимофеева победила Беатрис Хаддад Майю в третьем круге Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV