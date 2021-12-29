Причина смерти Анастасии Вознесенской: актриса умерла в 78 лет

Анастасия Вознесенская – роли, биография, причина смерти. О смерти актрисы театра и кино стало известно 14 января.

В пятницу, 14 января, страна узнала о смерти российской актрисы театра и кино, народной артистки России Анастасии Вознесенской. Она ушла из жизни в возрасте 78 лет. О смерти актрисы сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова.

Причина смерти актрисы Анастасии Вознесенской

В художественном театре не рассказали, из-за чего скончалась народная артистка. Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в здравоохранении, актриса скончалась из-за коронавируса. С конца декабря Вознесенская боролась с болезнью. Однако в настоящее время неизвестна точная причина смерти актрисы. Информация о времени и месте прощания и похорон будет объявлена позже.

Краткая биография народной артистки России Анастасии Вознесенской

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. О детстве и родителях актрисы ничего неизвестно. Ее биография начинается с учебы в школе-студии МХАТ. В 1965 году будущая актриса стала частью труппы МХАТ имени Чехова (позже МХТ имени Чехова) "Современник". Лучше всего актрисе в театре удались роли Галины из спектакля "Утиная охота", Маши в пьесе "Чайка", Аглаи в "Серебряной свадьбе", маркизы Кондотти в драме "Молочный фургон не останавливается больше здесь". На счету у актрисы насчитывается более десятка ролей в спектаклях. Последний раз на сцену театра народная артистка выходила в 2013 году.

Фото: kino-teatr.ru

Всю свою жизнь Вознесенская посвятила актерской деятельности и браку с актером театра и кино Андреем Мягковым. Они познакомились еще будучи студентами. В 1963 году они поженились и были вместе вплоть до смерти актера. Актриса прожила без своего мужа почти год. Актер ушел из жизни в феврале прошлого года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Общих детей и супругов нет.

Фото: кадр из х/д "Вы мне писали..." (1976)

Анастасия Вознесенская – роли, фильмография

Впервые в роли актрисы кино Вознесенская попробовала себя в 1966 году. Она сыграла разведчицу Аню Родионову в киноленте "Майор Вихрь" режиссера Евгения Ташкова. Зрителям, как и режиссерам, Вознесенская полюбилась, поэтому после дебюта на нее обрушились предложения.

Фото: кадр из х/д "Майор Вихрь" (1967)

Зачастую актриса выбирала те сценарии, в которых находились роли и для ее мужа. В 1979 году на экранах появилась комедия "Гараж", в которой сыграли супруги. Вознесенской досталась роль Аллы Кушаковой – экстраординарной директрисы рынка. Актриса настолько хорошо сыграла Кушакову, что последующие роли Вознесенской были такими же неординарными и эксцентричным.

Фото: кадр из х/д "Гараж" (1979)

Пик популярность актрисы пришелся на 1970-е годы. В последующие годы Вознесенскую редко можно было увидеть на сцене театра или в кино. С 1993 года актриса и вовсе нигде не снималась. На счету у Вознесенской 22 роли в кино. Она сыграла в фильмах: "Фантазия на тему любви", "От зарплаты до зарплаты", "Виновата ли я", "Вокзал для двоих", "Чехов и Ко" и других.

Фото: кадр из х/д "Старые долги" (1979)

Главное фото: кадр из х/д "Вокзал для двоих" (1982)