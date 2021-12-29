Умерла вдова Андрея Мягкова народная артистка РФ Анастасия Вознесенская

Ей было 78 лет.

На 79-м году жизни умерла вдова актера Андрея Мягкова народная артистка РФ Анастасия Вознесенская. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.



В 1965 году актриса начала карьеру в "Современнике", затем перешла в МХТ.

В кино Вознесенская дебютировала в 1966 году, снявшись в фильме "Майор Вихрь" и сыграв в нем роль радистки Ани Радионовой. Также она снималась в фильмах "Гараж" (роль директора рынка), "Вокзал для двоих", "Авария – дочь мента". Звание народной артистки России Анастасии Вознесенской было присвоено в 1997 году.

По предварительной информации, причиной смерти актрисы мог стать коронавирус. Ее супруг Андрей Мягков умер 18 февраля 2021 года. Актер, известен по ролям в фильмах "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Жестокий романс". Он похоронен в столице на Троекуровском кладбище.

Фото: ВКонтакте / МХТ имени А.П.Чехова. Официальная группа