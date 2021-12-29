Аналитики рассказали, как долго люди ищут работу после переезда в Петербург

У каждого пятого уходит на это от двух до четырех недель.

Назван срок, за который переехавшие в Петербург люди могут найти себе работу. Более четверти (27%) опрошенных тратят на эти цели больше месяца. Об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter Северо-Запад.

У каждого пятого (19%) уходит на поиск работы от двух до четырех недель. Каждый десятый (10%) трудоустраивается менее чем за две недели, каждый седьмой (14%) – за несколько дней. Еще 15% переехавших в Петербург людей живут за счет накоплений и не спешат искать работу. 16% решились на переезд после того, как им предложили работу в городе на Неве.

Интересно, что у 69% людей после переезда в Петербург увеличивалась зарплата, у 13% наоборот – стала меньше, у 18% осталась без изменений.

Ранее мы писали, что лишь 6% петербуржцев верят, что смогут получить повышение в 2022 году.

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