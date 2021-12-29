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Лишь 6% петербуржцев верят, что смогут получить повышение в 2022 году
Сегодня, 11:19
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Лишь 6% петербуржцев верят, что смогут получить повышение в 2022 году

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Более трети опрошенных боятся за свою работу.

В 2022 году лишь 6% петербуржцев верят, что смогут подняться по карьерной лестнице. Об этом свидетельствуют данные исследования специалистов HeadHunter.

Еще 28% респондентов уверены, что новый год положительно скажется на их работе. 16% чувствуют, что 2022 не принесет больших изменений. При этом 36% боятся потерять работу.

Наиболее оптимистично смотрят на развитие карьеры IT-специалисты, специалисты по управлению персоналом и маркетологи.

Ранее петербуржцы поделились планами на 2022 год.

Фото: pexels.com

Теги: headhunter, опрос
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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