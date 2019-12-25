Аналитики прогнозируют рост рынка смартфонов на 7,4% в 2021 году

Продажи iPhone могут вырасти почти на 14%.

На фоне восстановления экономика поставки смартфонов в 2021 года продолжат свой рост. Такой прогноз сделали в агентстве International Data Corporation (IDC).

Предполагается, что в этом году рынок смартфонов вырастет на 7,4%. Уточняется, что всего за год будет отгружено 1,37 млрд единиц продукции. Однако есть и сдерживающие факторы роста, например, ситуация в цепочке поставок компонентов для производства смартфонов. Предполагается, что в 2022 и 2023 годах рост замедлится и объемы поставок увеличатся на 3,4%.

Одним из драйверов роста на рынке является также повышенный интерес к iPhone и стабильная ситуация с поставками смартфонов Apple. Так, в 2021 году продажи смартфонов компании вырастут на 13,8%, считают аналитики. А вот продажи смартфонов на Android вырастут на 6,2%.

Еще одним фактором роста называют специалисты интерес к смартфонам с поддержкой 5G.

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