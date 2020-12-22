Аналитики подсчитали, сколько зарабатывают курьеры в Петербурге

Пешим доставщикам предлагают зарплату от 81 до 85 тысяч рублей, курьеры на личном автомобиле могут получать 70-75 тысяч.

Аналитики сервиса Superjob выяснили, сколько получают курьеры в разных регионах России. Выяснилось, что максимальную зарплату сегодня предлагают не в Петербурге и даже не в Москве. Больше всего платят доставщикам в Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске и других городах. Об этом пишет ТАСС.

В этих городах зарплаты курьеров могут достигать 110 тысяч рублей. Для сравнения, в Петербурге пешим доставщикам платят от 81 до 85 тысяч рублей, курьеры на личном авто могут рассчитывать на 70-75 тысяч.

Из-за пандемии коронавируса спрос на курьеров в стране вырос в 2,8 раза по сравнению с 2019 годом. В январе этого года – в 4,8 раза.

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