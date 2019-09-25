Аналитик: iPhone 12 будет похож на iPhone 4

Несмотря на то, что iPhone 11 презентовали в сентябре этого года, уже начались разговоры о следующей модели смартфона.

Дизайн нового iPhone 12 может быть похож на iPhone 4. Такой прогноз сделал аналитик центра MacRumors Минг-Чи Куо.

В отчете сказано о том, что дизайн новой модели смартфона может существенно измениться. Металлический каркас, переднее и заднее 2 / 2.5D стекло будет также использоваться, однако поверхность металлического каркаса хотят сделать, как в мобильном устройстве четвертого поколения.

Ожидается, что новый дизайн положительно повлияет на продажи. IPhone 12 представят в 2020 году.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что iPhone 11 появился на прилавках 20 сентября 2019 года. Новый смартфон не вызвал такого ажиотажа, как в прошлом году.

Видео: Dong Hai STUDIO