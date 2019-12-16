Шеф-аналитик TeleTrade спрогнозировал курс доллара до конца лета

Он определил ориентиры движения американской валюты в августе.

Шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев спрогнозировал курс доллара до конца лета. Об этом сообщила "Российская газета".

Пушкарев полагает, что все мировые валютные курсы сосредоточены на градусе биржевого позитива. Кроме того, инвесторы все чаще отдают предпочтение доллару. Если мировые биржи поднимутся, то часть "рисковых" долларов задействуют в рублевых активах. По словам шеф-аналитика, это поможет рублю.

В августе образуется коридор пары доллар/рубль от 67 до 74 рублей с возможным тестированием обеих границ. Другая динамика может возникнуть только при резких колебаниях на мировых биржах. Пушкарев считает, что пока ожидания на фондовых рынках США вполне оптимистичны. Коридор евро/рубля будет существенно выше 85 рублей. Шеф-аналитик предполагает, что это будет ненадолго, но возможно курс разгонится так хорошо, что будет актуальным еще и в сентябре.

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