Anadolu: Россия и Турция договорились возобновить авиасообщение

В Минтрансе Турции заявили о заключенном соглашении с Россией.

Информационное агентство Anadolu заявило о том, что Министерство транспорта и инфраструктуры Турции договорилось с Россией о возобновлении международных полетов с 15 июля. В турецком Минтрансе журналистам "РИА Новостей" подтвердили данную информацию. Однако чиновники добавили, что соглашения по конкретной дате - нет, есть только решение о возобновлении авиамаршрутов.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что с 15 июля правительство России начнет постепенно снимать ограничения на полеты за границу. В первую очередь рейсы будут восстановлены с теми странами, в которых эпидемиологическая обстановка считается приемлемой.

Напомним, что Россия с 27 мая закрыла государственное воздушное пространство для перелетов за границу. Это решение связано с распространением коронавируса по миру. Исключением стали только рейсы, которые вывозят граждан РФ из-за границы. Также выполняются рузовые, санитарные, почтовые и некоторые другие перелеты.

Turkish Airlines объявила о возобновлении авиасообщения с Россией.

Фото: Piter.tv

Видео: kremlin.ru