Amnesty раскритиковала Facebook и Google за угрозу правам человека

Правозащитники объяснили, почему компании нарушают права.

Amnesty International: бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека. Международная правозащитная организация выступила против деятельности этих компаний. Эксперты считают, что компании сталкиваются с системными издержками, хотя и смогли объединить мир. Они не отрицают, что предприятия предоставляют важнейшие услуги миллиардам людей.

Постепенное разрушение приватности в руках Google и Facebook - прямой результат того, что компании достигли доминирующего положения на рынке и установили контроль над мировым публичным пространством прокомментировали правозащитники

Недовольство AI вызывает тот факт, что компании основываются на наблюдении за действиями пользователей. Такую ситуацию в AI называют беспрецедентном посягательстве на личное пространство. Это заставляет людей фактически заключать "фаустовскую сделку". Это означает, что они могут пользоваться правами онлайн только подчиняясь системе.

Ранее Piter.tv писал о том, что приложение "Google Карты" получило функцию озвучивания.