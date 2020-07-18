Подозреваемый — старшина ВМС Чарльз Бриггс.

В субботу, 18 июля, стало известно о том, что военнослужащий США арестован по подозрению в передаче секретных России. Об этом сообщает издание The Virginian-Pilot.

Подозреваемым является старшина ВМС Чарльз Бриггс. Следствие полагает, что с октября 2018 года по январь 2019 года он имел доступ к информации, касающейся национальной обороны. В обвинительном документе сказано, что передал данные "русскому гражданину". Подробности не уточняются.

Бриггс находится под стражей. Официальное обвинение ему предъявят в среду, 22 июля.

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Видео:Telegram / Военный обозреватель