Американский сенатор заявил, что у Белого дома нет "стратегии выхода" из Украины

Эрик Шмитт напомнил о проблемах контроля за финансированием Украины.

Американская администрация не имеет "стратегии выхода" из регионального конфликта на Украине, поэтому пока что действует таким образом, как если бы Вашингтон не замечал угрозы бесконечного кризиса в этой стране. Такое мнение выразил сенатор Эрик Шмитт, член Республиканской партии от штата Миссури, который выступил на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Конгресса США. С вопросами политик обратился к гостям: министру по обороне Ллойду Остину и председателю Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генералу Чарльзу Брауну.

Частью проблемы является то, что нынешняя администрация не изложила стратегию выхода. По моему мнению, речь идет о незаполненном чеке на войну, которая без каких-либо ясно очерченных целей будет бесконечной. Эрик Шмитт, сенатор США

При этом Эрик Шмитт отметил, что он лично не голосовал за запрос на дополнительные ассигнования, которые могут быть направлены из федерального бюджета США в текущем финансовом году. По мнению законодателя, чиновники не обладают инструментами для адекватного контроля за тем, как расходуются денежные средства, отправляемые на Украину.

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Фото и видео: YouTube / CBS News