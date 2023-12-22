Чип Рой оценил внимание Вашингтона к проблемам миграционного кризиса и поддержке ВСУ.

Американский конгрессмен Чип Рой заявил, что пора переименовать штат Техас в Украину. В эфире местного телеканала FOX News он предположил, что может быть, именно тогда правительство решит обратить внимание на проблему государственной границы. Ведущая программы уточнила, что в законопроекте Белого дома заложено в три раза больше выделенных денежных средств для Украины, чем изначально должны были направить на осуществления мер по безопасности границы.

Ну, во-первых, я думаю, что скоро я представлю законопроект о переименовании Техаса в Украину. Может, тогда нынешняя администрация и даже сенаторы обратят внимание на обеспечение безопасности границы США. Чип Рой, конгрессмен

Местный законодатель добавил, что раньше никогда не видел, чтобы дом престарелых под названием Сенат США работал так усердно в случае, когда речь заходит о расходовании денежных средств народа на ведение вооруженных действий вне пределов страны. Более циничным моментом политик назвал обстановку, при которой члены Республиканской партии отстаивают свои голоса за то, чтобы отправить 60 миллиардов долларов на территорию Украины, а затем говорят общественности о том что это якобы поможет национальной оборонно-промышленной базе и предпринимательству. Чип Рой задался вопросом о том, с каких пор экономическое развитие зависит от финансирования армии киевского режима. Он добавил, что вменяемый человек, который знает о ситуации на южной государственной границе США с Мексикой, понимает, что Вашингтону нельзя вносить дополнительные ассигнования для ВСУ, пока границы страны открыты для "преступников, беззакония и террористов".

Конгрессвумен грубо ответила Кэмерону на слова о поддержке Украины.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье