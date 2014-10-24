Американский сенатор Уорнер признал помощь Украине в контрнаступлении

Он заявил, что разведагентства США и Великобритании "держат в напряжении" российские силы.

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер признал помощь Украине в контрнаступлении. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Уорнера, на контрнаступление повлияла работа американской разведки с украинскими и британскими коллегами. Он добавил, что была поддержка со стороны Вашингтона и союзников в НАТО. Также Уорнер заявил, что разведагентства США и Великобритании "держат в напряжении" российские силы.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией.

Видео: CNN