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Американский сенатор Уорнер признал помощь Украине в контрнаступлении

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Он заявил, что разведагентства США и Великобритании "держат в напряжении" российские силы.

Председатель комитета сената США по разведке Марк Уорнер признал помощь Украине в контрнаступлении. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

По словам Уорнера, на контрнаступление повлияла работа американской разведки с украинскими и британскими коллегами. Он добавил, что была поддержка со стороны Вашингтона и союзников в НАТО. Также Уорнер заявил, что разведагентства США и Великобритании "держат в напряжении" российские силы.

Ранее Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией.

Видео: CNN

Теги: контрнаступление, марк уорнер, помощь, сенатор, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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