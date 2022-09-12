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Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией

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Он подчеркнул, что не видит желания у российской стороны быть конструктивной.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не готов вести переговоры с Россией. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

По словам украинского лидера, на сегодняшний день он не готов вести диалог с Москвой. Он подчеркнул, что не видит желания у российской стороны быть конструктивной.

Это мой принцип, я не говорю с теми, кто ставит ультиматумы.

Владимир Зеленский, президент Украины

Ранее Зеленский поручил решить вопрос срочной отправки 100 тысяч тонн угля Польше.

Видео: CNN

Теги: владимир зеленский, переговоры, президент украины, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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